Κίνηση τώρα: Τροχαίο με δίκυκλο και Ι.Χ. στην Αττική Οδό - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Snapshot Τροχαίο σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, στο ύψος της εξόδου της Λεωφόρου Κύμης.

Η σύγκρουση ήταν μεταξύ Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και απομάκρυνση των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026 στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, λόγω σύγκρουσης μεταξύ Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου της Λεωφόρου Κύμης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία διαχείρισης της Αττικής Οδού για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Οι οδηγοί που κινούνται προς το Αεροδρόμιο καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς η κίνηση στην περιοχή διεξάγεται με δυσχέρεια μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.