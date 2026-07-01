Διακοπές νερού την Τετάρτη (1/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΑΛΑΤΣΙ
Δρυόπιδος και Λεωφ. Βεΐκου
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ιωαννίνων και Θερμοπυλών
- ΠΑΠΑΓΟΣ
Παπαχρήστου και Σχοινά
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