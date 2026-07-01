ΕΛΣΤΑΤ: Πού σημειώθηκαν τα περισσότερα και πού τα λιγότερα τροχαία τον Απρίλιο - Πίνακες

Τον περασμένο Απρίλιο καταγράφηκαν 815 τροχαία με 35 νεκρούς 

Ελένη Ευστρατίου

ΕΛΣΤΑΤ: Πού σημειώθηκαν τα περισσότερα και πού τα λιγότερα τροχαία τον Απρίλιο - Πίνακες
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τον Απρίλιο του 2026 καταγράφηκαν 815 τροχαία ατυχήματα με 35 νεκρούς, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το 2025.
  • Η Αττική συγκέντρωσε τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα (57,1%) και δυστυχήματα (22,9%) τον Απρίλιο του 2026.
  • Η Δυτική Μακεδονία είχε μηδενικό αριθμό νεκρών και η Κρήτη τα λιγότερα ατυχήματα με 0,9%.
  • Από το 2024 έως το 2026 μειώθηκαν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα, χάρη σε αυστηρότερα μέτρα και ελέγχους της Τροχαίας.
  • Την περίοδο Ιανουαρίου
  • Απριλίου 2026, τα περισσότερα θύματα εντοπίζονται στην Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, με το Νότιο Αιγαίο να καταγράφει τους περισσότερους βαριά τραυματίες.
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Στους 35 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας κατά τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συνολικά, όπως δείχνει η έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου, σημειώθηκαν 815 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα ολόκληρο τον μήνα. Πρόκειται για αριθμό μειωμένο κατά 0,7% συγκριτικά με την περασμένη χρονιά, που σημειώθηκαν 821 τροχαία.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατικής Αρχής, τα περισσότερα δυστυχήματα κατά τον Απρίλιο σημειώθηκαν στην Αττική (22,9%), ενώ ακολούθησαν η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος (14,3%). Με μηδενικό αριθμό νεκρών στο δρόμο, βρέθηκε η Δυτική Μακεδονία, ενώ σε χαμηλά ποσοστά κινήθηκαν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και η Κρήτη (2,9%).

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Στην Αττική έγιναν και τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα του Απριλίου 2026, με ποσοστό που ξεπερνά τα μισά όλης της υπόλοιπης χώρας (57,1%). Ακριβώς μετά ακολουθεί η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία ανήκει η πόλη της Θεσσαλονίκης με 17,3%, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές έχουν μονοψήφιο αριθμό.

Οι περιοχές με τα λιγότερα ατυχήματα ήταν η Κρήτη με 0.9% και η Δυτική Μακεδονία με 0,5%.

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Σημειώνεται ότι μετά τα αυστηρά μέτρα της Τροχαίας και την αύξηση των ελέγχων στους δρόμους, τόσο τα ατυχήματα όσο και οι παθόντες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Απρίλιο σημειώθηκαν 311 λιγότερα τροχαία σε σχέση με το 2024 και 74 λιγότερα σε σύγκριση με το 2025. Αντίστοιχα μειωμένα είναι και τα ποσοστά των παθόντων, με τους νεκρούς να μειώνονται κατά 15 από το 2024 και κατά 7 από το 2025.

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Αναλυτικός πίνακας τροχαίων ατυχημάτων και παθόντων ανά περιφέρεια για το 2025 και το 2026:

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Ακολουθεί γράφημα με τα στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και των παθόντων σύμφωνα με τα στατικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2026.

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Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στις περισσότερες περιοχές την χώρας, τα τροχαία μειώθηκαν κατά την περίοδο του πρώτου τετραμήνου του 2026, συγκριτικά με την περασμένη χρονιά. Η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία παραμένουν οι περιοχές με τους περισσότερους παθόντες στο δρόμο.

Ωστόσο, οι περιοχές με τους περισσότερους νεκρούς σε δυστυχήματα είναι η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα, ενώ η Ήπειρος σημείωσε σημαντικά αρνητικό ποσοστό τη φετινή χρονιά.

Σε σχέση με τα θύματα που τραυματίστηκαν βαριά στα τροχαία, τα περισσότερα εντοπίστηκαν στο Νότιο Αιγαίο, ενώ η Στερεά Ελλάδα είχε υψηλά ποσοστά το 2025.

Οι ελαφρά τραυματισμένοι που είναι και οι περισσότεροι στο δρόμο, σημειώθηκαν σε υψηλά ποσοστά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

atuxhmata-10000katoikous.jpg

Νεκροί ανά 100.000 κατοίκους

nekroi-ianapr.jpg

Βαριά τραυματίες ανά 100.000 κατοίκους

variatraumaties-ianapr.jpg

Ελαφρά τραυματίες ανά 100.000 κατοίκους

elafratraumaties-ianapr.jpg

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