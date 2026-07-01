Η μαντινάδα για τον λαγοκέφαλο που «γκρέμισε» το TikTok μέσα σε λίγες ώρες

Αν και ανεπιθύμητος δεν σταματάει να μαγνητίζει τις συζητήσεις και μάλιστα η δημοφιλία του έφτασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε μέσα από το κρητικό χιούμορ να γίνει και πρωταγωνιστής σε μαντινάδα.

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