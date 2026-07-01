Η μαντινάδα για τον λαγοκέφαλο που «γκρέμισε» το TikTok μέσα σε λίγες ώρες
Ο λαγοκέφαλος έχει αποδειχθεί πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του φετινού καλοκαιριού, αφού η παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες έχει γίνει θέμα συζήτησης προς όλους εκείνους που απολαμβάνουν το μπάνιο τους στις παραλίες.
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Αν και ανεπιθύμητος δεν σταματάει να μαγνητίζει τις συζητήσεις και μάλιστα η δημοφιλία του έφτασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε μέσα από το κρητικό χιούμορ να γίνει και πρωταγωνιστής σε μαντινάδα.
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