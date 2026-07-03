Διακοπές νερού την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 3 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Παναγούλη και Περίανδρου
- ΔΑΦΝΗ
Ίμβρου και Εθνικής Αντιστάσεως
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Φειδίου και Δοϊράνης
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