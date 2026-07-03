Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

3/7/2026 7:30:00 πμ

3/7/2026 3:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΜΑΜΑΗ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 277 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

843

Κατασκευές

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

842

Κατασκευές

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 11:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΟ 39 έως κάθετο: ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΟ 45 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

848

Κατασκευές

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

846

Κατασκευές

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΟΥΡΟΥΖΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

773

Λειτουργία

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΟΥΛΙΟΥ 18 - 20 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

772

Λειτουργία

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ - ΑΕΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ - ΣΕΡΡΩΝ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

282

Κατασκευές

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 2:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 4 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΔΟ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ(Νο 3) ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΛΕΩΓ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ

445

Κατασκευές

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 4:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΤΟΜΕΖΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ - ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ - ΠΕΤΜΕΖΑ - ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ - ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ - ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ

280

Κατασκευές

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 5:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

475

Λειτουργία

3/7/2026 8:00:00 πμ

3/7/2026 5:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥ ΗΛΙΑ, ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΦΙΓΑΛΕΑΣ, ΑΛΙΦΕΙΑΣ, ΑΡΣΙΝΟΗΣ, ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΑΡΕΤΗΣ, ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ, ΔΩΡΟΥ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ, ΚΡΟΝΟΥ, ΑΛΚΙΝΟΟΥ, ΝΕΔΑΣ, ΘΗΣΕΩΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΧΟΡΤΑΤΖΗ, ΚΑΡΟΥΣΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1689

Λειτουργία

3/7/2026 8:00:00 πμ

4/7/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Χ.ΜΟΥΣΧΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

281

Κατασκευές

3/7/2026 8:30:00 πμ

3/7/2026 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

845

Κατασκευές

3/7/2026 9:00:00 πμ

3/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΧΑΤΖΙΝΗ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 220 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

844

Κατασκευές

3/7/2026 9:30:00 πμ

3/7/2026 11:00:00 πμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

1732

Λειτουργία

3/7/2026 10:00:00 πμ

3/7/2026 2:00:00 μμ

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ, ΜΟΥΣΩΝ, ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΡΑΤΟΥΣ, ΑΘΗΝΑΣ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ, ΣΟΛΩΜΟΥ, ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΒΑΣ., ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε, ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, 28ΗΣ ΟΚΤ., ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΝΕΣΤΩΡΟΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Συντήρηση

3/7/2026 10:00:00 πμ

3/7/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

847

Κατασκευές

3/7/2026 10:00:00 πμ

3/7/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΕΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

847

Κατασκευές

3/7/2026 11:00:00 πμ

3/7/2026 1:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΜΕΓΑΡΑ: ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

Λειτουργία

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