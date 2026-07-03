Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου

Snapshot Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό συνέβη κατά την απουσία της μητέρας, όταν ο 58χρονος εισήλθε στο σπίτι και χαστούκισε το παιδί.

Ο συνήγορος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και εξέφρασε έκπληξη για την προφυλάκιση.

Ο 58χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα των παιδιών για να ζητήσει συγγνώμη μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Την προσωρινή κράτηση του 58χρονου άνδρα που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας στο Ηράκλειο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας των παιδιών, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που ενοικιάζει εισήλθε στην κατοικία κατά την απουσία της και επιτέθηκε στον 8χρονο γιο της, ενώ μπροστά στο περιστατικό βρισκόταν και ο 11χρονος αδελφός του.

Ο 58χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Υποστήριξε ότι είχε μεταβεί στο σπίτι προκειμένου να κάνει παρατήρηση στα δύο παιδιά, ισχυριζόμενος ότι προκαλούσαν συνεχώς φασαρία και φθορές στο ακίνητο. Όπως ανέφερε, παραδέχθηκε ότι χαστούκισε δύο φορές τον 8χρονο, απορρίπτοντας ωστόσο κάθε ισχυρισμό περί απόπειρας να του αφαιρέσει τη ζωή.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Μπαφάκης, δήλωσε ότι ο εντολέας του δεν παραβίασε την είσοδο της κατοικίας, ενώ μετά το περιστατικό επικοινώνησε ο ίδιος τηλεφωνικά με τη μητέρα του παιδιού, προκειμένου να της εξηγήσει τι συνέβη και να της ζητήσει συγγνώμη.

Παράλληλα, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η δικογραφία δεν περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, εκφράζοντας την έκπληξή του για την απόφαση της προσωρινής κράτησης.

«Δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις ούτε αποδείξεις που να θεμελιώνουν το συγκεκριμένο κακούργημα. Υπό αυτή την έννοια, η απόφαση για την προφυλάκιση είναι μια εξέλιξη που δεν αναμέναμε και δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία της δικογραφίας και της ανακριτικής διαδικασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.