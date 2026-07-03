Κορινθία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Κορινθία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι
ΕΛΛΑΔΑ
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, όπως γνωστοποιήθηκε από την Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα, 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, εθελοντές 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί η ομάδα «Ίκαρος» (drone) της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Στις 17:00 εστάλη μήνυμα μέσω του «112» στους κατοίκους στο Σπαθοβούνι, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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