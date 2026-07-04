Μεσσηνία: «Ξηλώθηκε» μεγάλη φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 1.500 δενδρύλλια

Snapshot Στη Μεσσηνία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλη φυτεία κάνναβης με 1.532 δενδρύλλια, ύψους έως 2,2 μέτρων, σε επτά επίπεδα σε απομονωμένη δασική περιοχή.

Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί ηλικίας 32 και 27 ετών, ενώ αναζητείται ένας 46χρονος Έλληνας που φέρεται ως συντονιστής της παράνομης καλλιέργειας.

Η φυτεία περιελάμβανε πλήρες σύστημα άρδευσης μήκους περίπου έξι χιλιομέτρων, δεξαμενή νερού πέντε τόνων, καταλύματα και εξοπλισμό για τη φροντίδα και φύλαξή της.

Εκτιμάται ότι η παραγωγή θα ξεπερνούσε τα 766 κιλά ακατέργαστης κάνναβης με παράνομο οικονομικό όφελος μεταξύ 1,53 και 2,295 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αντίσταση κατά της Αρχής, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τρίτου εμπλεκόμενου και πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων. Snapshot powered by AI

Σε απομονωμένη και δύσβατη δασική έκταση της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικούντας και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Λαχανάδα, κοντά στον οικισμό Δενδρούλια του Δήμου Πύλου – Νέστορος, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν μεγάλη και πλήρως οργανωμένη φυτεία κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 32 και 27 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με δράση στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας 46χρονος Έλληνας, με καταγωγή από τη Φοινικούντα, ο οποίος αναζητείται καθώς φέρεται να είχε τον συντονισμό και την εποπτεία της παράνομης καλλιέργειας.

? Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στη #Μεσσηνία



Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.532 δενδρύλλια κάνναβης το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2,2 μέτρα ☘️



? Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμη μέλους



Η… pic.twitter.com/lZJxAc5kc8 — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) July 3, 2026

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η φυτεία ήταν εγκατεστημένη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επτά επιπέδων, καλά κρυμμένο μέσα στην πυκνή βλάστηση. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.532 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφθαναν σε ύψος έως και 2,2 μέτρα.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν επίσης 66 γραμμάρια κάνναβης, δίκτυο άρδευσης συνολικού μήκους περίπου έξι χιλιομέτρων, υπέργειο και υπόγειο, καθώς και πετρόκτιστη δεξαμενή νερού χωρητικότητας πέντε τόνων. Στον χώρο υπήρχαν ακόμη δύο αυτοσχέδια καταλύματα, πέντε σκηνές εξοπλισμένες με υπνόσακους και κλινοσκεπάσματα, είδη ρουχισμού και πλήρως διαμορφωμένος χώρος παρασκευής φαγητού με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επιπλέον κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι δύο συλληφθέντες διέμεναν μέσα στη φυτεία, έχοντας αναλάβει τόσο τη φύλαξη όσο και τη φροντίδα της καλλιέργειας. Οι εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι η παραγωγή θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 766 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται μεταξύ 1,53 και 2,295 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον χώρο πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και έρευνες από κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ενώ όλα τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για αντίσταση κατά της Αρχής.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό του 46χρονου όσο και για την πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΚΑΜ, ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. Πατρών και Αιγιαλείας, καθώς και η Διμοιρία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.