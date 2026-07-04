Μαρούσι: Πτώση μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή πολυκατοικία - Ένας τραυματίας

Snapshot Στο Μαρούσι διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου λόγω πτώσης μεσοτοιχίας σε αυλή κατοικίας.

Η διακοπή κυκλοφορίας αφορά το τμήμα από το ύψος της Σαπφούς.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και πήραν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Μαρούσι, όταν τμήμα μεσοτοιχίας από υπό κατασκευή πολυκατοικία στην οδό Γ. Παπανδρέου κατέρρευσε σε γειτονική κατοικία, τραυματίζοντας έναν άνδρα που βρισκόταν στην αυλή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σοβάδες και κομμάτια της μεσοτοιχίας έπεσαν στην ταράτσα και την αυλή του γειτονικού σπιτιού, τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης καθόταν στον εξωτερικό χώρο. Από την πτώση των υλικών ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παπανδρέου

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω πτώσης μεσοτοιχίας σε αυλή κατοικίας σημειώθηκε στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Συγκεκριμένα, εξαιτίας της πτώσης διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Γ. Παπανδρέου από το ύψος της Σαπφούς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

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