Μια λαμπερή βραδιά στο Ρέθυμνο με εκλεκτούς καλεσμένους
Την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέσα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η ετήσια χοροσπερίδα του Άρη Ρέθυμνου, όπου συγκέντρωσε πλήθος κόσμου.
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Αρκετά πρόσωπα από τις αρχές του τόπου, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και βουλετές, βρέθηκαν και τίμησαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Δύο ξεχωριστές προσωπικότητες που παρευρέθηκαν και τράβηξαν τα βλέμματα ήταν εκείνες του Μιχάλη Σαρρή και του Βασίλη Σκουντή.
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