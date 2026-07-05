Μια λαμπερή βραδιά στο Ρέθυμνο με εκλεκτούς καλεσμένους

Αρκετά πρόσωπα από τις αρχές του τόπου, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και βουλετές, βρέθηκαν και τίμησαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Δύο ξεχωριστές προσωπικότητες που παρευρέθηκαν και τράβηξαν τα βλέμματα ήταν εκείνες του Μιχάλη Σαρρή και του Βασίλη Σκουντή.

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