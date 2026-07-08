Γιατί ο Προβλήτας 6 του ΟΛΘ αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας

Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα είναι η επέκταση του Προβλήτα 6 στον ΟΛΘ. Πρόκειται για μια επένδυση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες του Λιμένα Θεσσαλονίκης, ενισχύει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως εμπορικής πύλης των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δημιουργεί νέες προοπτικές για τις μεταφορές, την επιχειρηματικότητα και τις εξαγωγές. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας.

Οι αλλαγές που φέρνει η επέκταση του Προβλήτα 6

Η τεχνική αναβάθμιση του λιμένα περιλαμβάνει μια ριζική αλλαγή κλίμακας, όπως αποτυπώνεται στα νέα τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του λιμένα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το λειτουργικό βάθος του Προβλήτα 6 αυξάνεται από τα 12,6 μέτρα στα 16,8 μέτρα (από κατωτάτη ρηχία), επιτρέποντας πλέον τον απρόσκοπτο ελλιμενισμό πλοίων εμπορευματοκιβωτίων πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Παράλληλα, το συνολικό μήκος του προβλήτα σχεδόν διπλασιάζεται, καθώς από τα 568 μέτρα επεκτείνεται στα 1.081 μέτρα, χάρη στην προσθήκη 513 μέτρων νέου κρηπιδώματος, ενώ η κατασκευή αυτή εξασφαλίζει την προσθήκη επιπλέον χερσαίας επιφάνειας για τη διαχείριση φορτίων. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι ο υπερδιπλασιασμός της ετήσιας δυναμικότητας του σταθμού, η οποία εκτοξεύεται από τα 650.000 TEU στα 1.500.000 TEU. Αυτό σημαίνει απρόσκοπτη σύνδεση με διεθνείς αγορές, περισσότερες εμπορευματικές ροές και ισχυρότερη θέση της Θεσσαλονίκης στον χάρτη των μεταφορών.

Kινητήριος μοχλός για την επιχειρηματικότητα και τις εξαγωγές

Η στρατηγική σημασία αυτής της αναβάθμισης λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για την επιχειρηματικότητα, καθώς αφορά άμεσα κάθε οικονομική μονάδα της περιοχής. Οι νέες υποδομές ενισχύουν καθοριστικά το οικοσύστημα logistics, την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, μειώνουν το μεταφορικό κόστος και περιορίζουν δραστικά τους χρόνους αναμονής, ανοίγοντας νέες διόδους για τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα όμως από τις εμπορικές ροές, το έργο αφήνει ένα βαθύ κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα που γίνεται ορατό σε δύο φάσεις. Ήδη κατά την περίοδο της κατασκευής του, το έργο υπολογίζεται ότι παράγει προστιθέμενη αξία 530.000.000 ευρώ για το εθνικό ΑΕΠ ενώ στηρίζει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία και διατήρηση περισσότερων από 20.000 θέσεων εργασίας. Η δυναμική αυτή πολλαπλασιάζεται σε ορίζοντα δεκαετούς πλήρους λειτουργίας του αναβαθμισμένου Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία θα ξεπεράσει σε βάθος δεκαετίας τα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ θα στηριχθούν περισσότερες από 52.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Γίνεται φανερό πως ο Προβλήτας 6 αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τη μελλοντική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας καθώς θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης, ενισχυμένο εισόδημα και νέες επενδύσεις. Με την ολοκλήρωσή του, ο Λιμένας Θεσσαλονίκης θα πρωταγωνιστήσει στις μεταφορές και το εμπόριο σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.