Πατάτα γίγας για ρεκόρ Γκίνες στα Χανιά – Ζυγίζει πάνω από 6 κιλά

Snapshot Παράγοντας στον Αποκόρωνα Χανίων βρήκε πατάτα βάρους 6,150 κιλών, ασυνήθιστα μεγάλη για την περιοχή.

Η πατάτα εντοπίστηκε κατά τη συγκομιδή στο Νέο Χωριό και απαιτήθηκε προσεκτική εκταφή για να μη ζημιωθεί.

Το μέγεθος της πατάτας ξεπερνά το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει πατάτα 5 κιλών από το Nottinghamshire της Βρετανίας.

Ο παραγωγός εξετάζει την υποβολή αίτησης για καταγραφή στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Η πατάτα είναι τόσο μεγάλη που δεν μαγειρεύεται με τον παραδοσιακό τρόπο και θα μπορούσε να καλύψει μεγάλο οικογενειακό τραπέζι. Snapshot powered by AI

Μία έκπληξη περίμενε έναν παραγωγό στην Κρήτη ο οποίος κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών έβγαλε από το χωράφι του μία πατάτα-γίγας βάρους άνω των 6 κιλών.

Το εντυπωσιακό εύρημα , που ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας με τον παραγωγό να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί η διαδικασία για πιθανή καταγραφή στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Το χρονικό της συγκομιδής

Η πατάτα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της συγκομιδής στο Νέο Χωριό του Δήμου Αποκόρωνα, στα Χανιά. Σύμφωνα με τον παραγωγό, η εκταφή της απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην υποστεί ζημιά το ασυνήθιστα μεγάλο προϊόν.

Όταν τοποθετήθηκε στη ζυγαριά, το αποτέλεσμα προκάλεσε έκπληξη: 6,150 κιλά. Αν και η Κρήτη φημίζεται για την ποιότητα της αγροτικής της παραγωγής, τέτοια μεγέθη αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για τα δεδομένα του νησιού.

Σκέψεις για το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες

Το μέγεθος της πατάτας είναι τόσο μεγάλο, που δύσκολα μπορεί να μαγειρευτεί με τον παραδοσιακό τρόπο. Εκτιμάται, πάντως, ότι η ποσότητά της θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου οικογενειακού τραπεζιού.

Όπως αναφέρει το apokoronaslife.gr, συγχωριανοί και τοπικοί φορείς παροτρύνουν ήδη τον παραγωγό να καταθέσει επίσημη αίτηση για το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Αν και η διαδικασία πιστοποίησης είναι αυστηρή, η πατάτα-γίγας από τον Αποκόρωνα φαίνεται πως έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να διεκδικήσει μια διεθνή διάκριση.

Σημειώνεται ότι το επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ για τη βαρύτερη πατάτα παραμένει σε πατάτα από το Nottinghamshire της Βρετανίας, με βάρος περίπου 5 κιλά.

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