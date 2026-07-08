Νέο κρούσμα βανδαλισμού στo Ρέθυμνο: Αναποδογύρισαν παγκάκια, τα στράβωσαν και έγιναν «καπνός»
Άμεση και οργισμένη η αντίδραση από τον Δήμο Ρεθύμνης
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Για ακόμη μια φορά η παιδική χαρά στην πλατεία του Άη Γιώργη Πεταλιώτη στην Καλλιθέα στο Ρέθυμνο έγινε στόχος ασυνείδητων, οι οποίοι και προκάλεσαν βανδαλισμούς, προκαλώντας την άμεση και οργισμένη αντίδραση από τον Δήμο Ρεθύμνης.
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