Νέο κρούσμα βανδαλισμού στo Ρέθυμνο: Αναποδογύρισαν παγκάκια, τα στράβωσαν και έγιναν «καπνός»

Για ακόμη μια φορά η παιδική χαρά στην πλατεία του Άη Γιώργη Πεταλιώτη στην Καλλιθέα στο Ρέθυμνο έγινε στόχος ασυνείδητων, οι οποίοι και προκάλεσαν βανδαλισμούς, προκαλώντας την άμεση και οργισμένη αντίδραση από τον Δήμο Ρεθύμνης.

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