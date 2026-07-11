Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 45χρονο που καταζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα

Snapshot Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις βελγικές αρχές.

Κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ήταν «διαχειριστής λογαριασμών» σε διεθνές κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες με «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα από το 2023.

Το παράνομο κέρδος του υπολογίζεται σε πάνω από 160.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελική Αρχή για διαδικασίες έκδοσης. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 45χρονος αλλοδαπός στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας του αεροδρομίου στο επίπεδο των αναχωρήσεων, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Κύπρο.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο 45χρονος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Η δράση του φαίνεται πως είχε ξεκινήσει ήδη από το 2023, όταν εντάχθηκε σε ένα διεθνές κύκλωμα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, τάζοντάς τους «χρυσές» επενδυτικές ευκαιρίες μέσω κρυπτονομισμάτων. Ο 45χρονος είχε αναλάβει τον ρόλο του «διαχειριστή λογαριασμών» (account manager). Ήταν, δηλαδή, το πρόσωπο που ερχόταν σε άμεση επαφή με τα υποψήφια θύματα και τα καθοδηγούσε για το πού να «επενδύσουν» τα χρήματά τους. Από αυτήν του τη δραστηριότητα, εκτιμάται ότι αποκόμισε παράνομο κέρδος που ξεπερνά τις 160.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς έχει ήδη οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του.

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