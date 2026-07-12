Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου: Καθυστερήσεις από τους Αγίους Θεοδώρους ως τη Νέα Πέραμο

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αθηνών – Κορίνθου κατά την επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα.

Από το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση, ενώ όσο περνάει η ώρα, η κίνηση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Αυτή την ώρα, καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τα Μέγαρα, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σε αρκετά σημεία, τα οχήματα είναι πλήρως ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

Αυτή την ώρα, το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι και το ύψος του Μεγάλου Πεύκου (Νέα Πέραμος). Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ελευσίνας.

Σε αρκετά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, τα οχήματα, στο ρεύμα προς Αθήνα, είναι πλήρως ακινητοποιημένα για πολλή ώρα.

Διαβάστε επίσης