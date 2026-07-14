Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 72χρονος που έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του

Τραγωδία το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, όπου ένας 72χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από τη στέγη της κατοικίας του.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr ο 72χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στη σκεπή, όταν υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο άτυχος άνδρας διέμενε στην Αθήνα, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Αγρίνιο.

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