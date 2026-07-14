Πέθανε ο Κρητικός ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης

Snapshot Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο Κρητικός μουσικός, τραγουδιστής και ποιητής Γιώργος Σταυρακάκης.

Γεννήθηκε το 1959 στην Ιεράπετρα και ζούσε στην Αθήνα τα τελευταία 20 χρόνια.

Συνεργάστηκε με γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο Μάνος Λοΐζος και ο Μανώλης Ρασούλης και κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο το 1996.

Το 2024 κυκλοφόρησε την τελευταία του δισκογραφική δουλειά «PostScript».

Η πολιτική κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2026 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο μουσικός, τραγουδιστής και ποιητής Γιώργος Σταυρακάκης.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Όπως αναφέρει το cretalive, o Γιώργος Σταυρακάκης γεννήθηκε το 1959 στην Ιεράπετρα και μεγάλωσε στο Ηράκλειο, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια ζούσε και δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα.

Ο εκλιπών είχε συνεργαστεί με τον Μάνο Λοΐζο και τον Μανώλη Ρασούλη, ενώ το 1996 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο «Ρεσάλτο» στην MINOS EMI με παραγωγό τον Μάνο Ξυδούς.

Το 2024 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Μετρονόμος" η τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «PostScript».

Πλούσιο και αξιοσημείωτο ήταν το ποιητικό του έργο. Οι ποιητικές του συλλογές είναι οι ακόλουθες:

«Δωμάτιο» (1981), «Συνάλλαγμα τέλος» (1985), «Ένα παλιό καλοκαίρι» (1988), «80+1 Ποιήματα» (2004), «Οινομαγειρεία» (2006), «Επέκεινα των ασμάτων» (2009), «Το κουφάρι του τζίτζικα» (2016) ενώ ποιήματά του συμπεριλαμβάνονται σε πολλές ανθολογίες ελληνικής ποίησης.

Η πολιτική του κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

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