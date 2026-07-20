Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για το flyover

Snapshot Απόψε από τις 23:00 έως τις 05:00 θα κλείσει η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Κ5 και Κ6 λόγω εργασιών για το flyover.

Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο).

Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία και της Λεωφόρου Στρατού με κατάλληλη σήμανση.

Τα οχήματα από τη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό προς ανατολικά θα κατευθύνονται υποχρεωτικά μέσω Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των Νοσοκομείων. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν απόψε σε ισχύ στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Από την Τροχαία επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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