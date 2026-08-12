Εξαφανίστηκαν δύο ανήλικοι από χώρο φιλοξενίας στα Ιωάννινα

Συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικων από δομή φιλοξενίας στα Ιωάννινα 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Εξαφανίστηκαν δύο ανήλικοι από χώρο φιλοξενίας στα Ιωάννινα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 14χρονος Ισλάμ Αριφούλ εξαφανίστηκε στις 11/08/2026 από χώρο φιλοξενίας στα Ιωάννινα.
  • Η καταγωγή του είναι από το Μπαγκλαντές και έχει ύψος 1,60 μέτρα, αδύνατη σωματοδομή, μαύρα μαλλιά και μάτια.
  • Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, μαύρο T-shirt και μαύρες παντόφλες.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε την εξαφάνιση μετά από εισαγγελική εντολή λόγω ενδεχόμενου κινδύνου για τη ζωή του.
  • Οι πληροφορίες για τον Ισλάμ Αριφούλ μπορούν να δίνονται μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000, των αστυνομικών τμημάτων ή της εφαρμογής Missing Alert.
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο ανήλικων από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Στις 11/08/2026 και ώρα 12:10 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο (επ.) Ισλάμ (ον.) Αριφούλ, 14 ετών, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/08/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ισλάμ Αριφούλ έχει ύψος 1.60, είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι τζιν, μαύρο T-shirt και μαύρες παντόφλες.

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Λίγο αργότερα στις 15:15, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο (επ.) Ομάρ (ον.) Σακαριγιέ, 13 ετών, με καταγωγή από την Σομαλία. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/08/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ομάρ Σακαριγιέ έχει ύψος 1.70, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι τζιν, πορτοκαλί T-shirt, μπλε παντόφλες και άσπρες κάλτσες.

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