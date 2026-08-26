Νεκροί ανασύρθηκαν δύο λουόμενοι σε Ωρωπό και Σκάλα Αταλάντης

Snapshot Δύο λουόμενοι, μία 65χρονη στον Ωρωπό και ένας 93χρονος στη Σκάλα Αταλάντης, ανασύρθηκαν νεκροί το μεσημέρι της Τρίτης.

Η 65χρονη διακομίστηκε στο ιατρείο Σκάλας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 93χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης όπου επίσης διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τους θανάτους διενεργούν τα αρμόδια Λιμενικά Τμήματα του Ωρωπού και της Σκάλας Αταλάντης. Snapshot powered by AI

Δύο θάνατοι λουόμενων σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, σε Ωρωπό και Σκάλα Αταλάντης.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ωρωπού ότι μια 65χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Η 65χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο τοπικό ιατρείο Σκάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Επιπλέον, και πάλι χθες το μεσημέρι, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Αταλάντης ότι ένας 93χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία Τραγάνα της Φθιώτιδας. Ο 93χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης του Λιμεναρχείου Στυλίδας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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