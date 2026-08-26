Το μήνυμα του Στέλιου Κυμπουρόπουλου για τον Προσωπικό Βοηθό: «Είχα βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου»

Snapshot Ξεκινά ο νέος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού, που ενισχύει την αυτονομία ατόμων με αναπηρία.

Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παρά τις ανοικτές προκλήσεις και περιορισμούς όπως το ηλικιακό και εισοδηματικό όριο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα 16 έως 67 ετών με αναπηρία και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, με δυνατότητα επέκτασης ηλικίας έως 75 έτη σε ειδικές περιπτώσεις.

Η μηνιαία υποστήριξη για προσωπική βοήθεια κυμαίνεται από 416 έως 1.939 ευρώ, ανάλογα με την εκτίμηση των ατομικών αναγκών.

Η σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν επηρεάζει την αξιολόγηση, η οποία βασίζεται σε εξατομικευμένη εκτίμηση αναγκών, και η προθεσμία υποβολής είναι έως τις 27 Νοεμβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να διεκδικήσουν πρόσβαση σε μια υπηρεσία που έχει ως στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ελευθερίας των επιλογών τους.

Με αφορμή την έναρξη της νέας διαδικασίας, ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος σε ανάρτησή του αναφέρεται στην πορεία του θεσμού στην Ελλάδα, από τα πρώτα βήματα και τη διεκδίκησή του έως τη σημερινή του εφαρμογή, επισημαίνοντας παράλληλα τις προκλήσεις και τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:



«Πριν από επτά χρόνια, ελάχιστοι άνθρωποι στην Ελλάδα γνώριζαν τι σημαίνει Προσωπικός Βοηθός. Όλα, όμως, από κάπου ξεκινούν. Είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου... να μη φύγω από αυτόν τον κόσμο χωρίς να δω τον θεσμό του Προσωπικού Βοηθού να γίνεται πραγματικότητα και στη χώρα μας. Ευτυχώς, αυτό το στοίχημα κερδήθηκε.

Μια ιδέα έγινε διεκδίκηση, ο λόγος έγινε πολιτική πράξη και φτάσαμε στο σήμερα. Σήμερα δεν βρισκόμαστε πια στο μηδέν. Υπάρχει ένας θεσμός που δίνει σε ανάπηρους ανθρώπους μεγαλύτερη ελευθερία, επιλογή και έλεγχο της ζωής τους. Είναι τέλειος; Όχι. Υπάρχουν εύλογα ερωτήματα: Γιατί μέχρι τα 65 έτη; Γιατί εισοδηματικά κριτήρια; Γιατί μόνο οι εφ’ όρου ζωής; Τα ερωτήματα είναι χρήσιμα όταν μας οδηγούν στο επόμενο βήμα.

Όταν, όμως, χρησιμοποιούνται για να ακυρώσουν το πρώτο, μετατρέπονται σε εμπόδιο. Η απάντηση στο γιατί ξεκινήσαμε έτσι είναι απλή: γιατί έπρεπε. Έπρεπε να υπάρξει μια αρχή. Έπρεπε η Πολιτεία και η κοινωνία να μάθουν τι σημαίνει αναπηρία, ανεξάρτητη διαβίωση και Προσωπικός Βοηθός. Κανένα ώριμο σύστημα δεν γεννήθηκε ολοκληρωμένο από την πρώτη ημέρα. Χτίστηκε, δοκιμάστηκε, διορθώθηκε και διευρύνθηκε.

Δεν έχω Προσωπικό Βοηθό μέσω του πιλοτικού προγράμματος. Συνεργάζομαι, όμως, με προσωπικούς βοηθούς από το 2009. Γνωρίζω, επομένως, από τη ζωή και όχι από τη θεωρία ότι ο Προσωπικός Βοηθός δεν είναι φροντιστής και δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το μέσο που επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να αποφασίζει ο ίδιος πότε, πού και πώς θα ζήσει. Από αύριο, λοιπόν, ας θέσουμε τη βάση για το επόμενο βήμα: να κάνουμε τον θεσμό καλύτερο, δικαιότερο και διαθέσιμο σε κάθε άνθρωπο που τον χρειάζεται»

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία:

είναι ηλικίας από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις,έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας,διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα,είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το βασικό εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ ετησίως για το νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος, εφόσον πρόκειται για νοικοκυριό με έναν μόνο ενήλικο, και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος.

Έως 1.939 ευρώ τον μήνα για προσωπική βοήθεια

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθούν η μοριοδότηση και η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του υποψηφίου.

Ανάλογα με την κατηγορία ανάγκης που προκύπτει από την αξιολόγηση, η μηνιαία αξία της Προσωπικής Βοήθειας διαμορφώνεται έως:

416 ευρώ για μικρή ανάγκη,831 ευρώ για μέτρια ανάγκη,1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη,1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη πέρα από την αναπηρία, τη λειτουργικότητα, τις συνθήκες ζωής και τις πραγματικές ανάγκες υποστήριξης κάθε υποψηφίου, ώστε η υποστήριξη που εγκρίνεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Χωρίς σειρά προτεραιότητας

Η σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν αποτελεί κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται, επομένως, να σπεύσουν να υποβάλουν την αίτησή τους τις πρώτες ώρες ή ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας. Ο χρόνος υποβολής δεν επηρεάζει τη μοριοδότηση ή την αξιολόγηση της αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://prosopikosvoithos.gov.gr

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