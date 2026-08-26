Πυρκαγιά στην Πρέβεζα - Ήχησε το 112 για επιφυλακή Νεοχώρι

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Νεοχώρι Πρέβεζας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:40. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Πρεβέζης προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Στις 16:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας .