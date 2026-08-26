Πολύγυρος Χαλκιδικής: Τραυματίστηκε τουρίστρια με Jet Ski

Μια αλλοδαπή χειρίστρια θαλάσσιου μοτοποδηλάτου (jet ski) τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Πολυγύρου, προκειμένου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός.