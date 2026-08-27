Χανιά: Βγήκαν τα όπλα στην Κίσσαμο – Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του θύματος

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χανιά: Βγήκαν τα όπλα στην Κίσσαμο – Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 38χρονος στην Κίσσαμο απείλησε τον αδελφό του με κυνηγετική καραμπίνα.
  • Το επεισόδιο συνέβη μετά από λογομαχία μεταξύ των δύο αδελφών.
  • Η απειλή έγινε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του θύματος.
  • Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία και το όπλο κατασχέθηκε.
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Χειροπέδες σε έναν 38χρονο άνδρα πέρασαν την Τετάρτη (26/8) αστυνομικοί σε χωριό της Κισσάμου, καθώς απείλησε τον αδελφό του με χρήση όπλου.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι. Τα δύο αδέλφια λογομάχησαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Λίγο μετά ένας εξ αυτών πήγε στο σπίτι του και επέστρεψε κρατώντας στα χέρια κυνηγετική καραμπίνα με την οποία απείλησε τον αδελφό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του θύματος.

Ο δράστης συνελήφθη από τις Αστυνομικές αρχές, ενώ το όπλο κατασχέθηκε.

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