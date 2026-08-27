Τραγωδία στην Κέρκυρα: 24χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος

Νεαρός βρέθηκε νεκρός από εργαζόμενο ενοδοχειακού καταλύματος. Ο εργαζόμενος ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας ότι βρήκε τον 25χρονο χωρίς τις αισθήσεις του στο δωμάτιό του.

Σύμφωνα το corfutvnews, στον χώρο βρέθηκε σεντόνι περασμένο από το επάνω μέρος της μπαλκονόπορτας.

Οι Αρχές με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει έως τώρα από την έρευνα, δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και προσανατολίζονται στην εκτίμηση ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Ωστόσο, η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, καθώς αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου.

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