Χίος: Σύλληψη και πρόστιμο 7.500 ευρώ σε 68χρονο για τη φωτιά στο Βίκι

Snapshot Ένας 68χρονος συνελήφθη στη Χίο για πρόκληση φωτιάς σε δασική έκταση από αμέλεια κατά τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος.

Η φωτιά κατέκαψε 600 στρέμματα παρθένου δάσους στην περιοχή Βίκι.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ενεργοποιήθηκε το 112 για την προειδοποίηση και ετοιμότητα εκκένωσης των κατοίκων του Βίκι.

Ο 68χρονος κρατείται και του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.500 ευρώ, ενώ θα οδηγηθεί σε αυτόφωρο. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι Αρχές της Χίου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Ο 68χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια, την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ενώ αυτό είχε ανεβάσει υψηλή θερμοκρασία, ο άνδρας το άφησε στο έδαφος με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά αρχικά ξερά χόρτα και στη συνέχεια να επεκταθεί σε δασική έκταση.

Η φωτιά έκαψε 600 στρέμματα παρθένου δάσους, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και το 112 για τους κατοίκους του Βίκι, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκκένωσης.

Ο 68χρονος κρατείται στην υπηρεσία και το πρωί της Παρασκευής θα περάσει αυτόφωρο, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 7.500 ευρώ.

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