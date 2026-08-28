Χίος: Σύλληψη και πρόστιμο 7.500 ευρώ σε 68χρονο για τη φωτιά στο Βίκι

Ο 68χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια χρησιμοποιοώντας χορτοκοπτικό μηχάνημα

Ελένη Ευστρατίου

Χίος: Σύλληψη και πρόστιμο 7.500 ευρώ σε 68χρονο για τη φωτιά στο Βίκι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 68χρονος συνελήφθη στη Χίο για πρόκληση φωτιάς σε δασική έκταση από αμέλεια κατά τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος.
  • Η φωτιά κατέκαψε 600 στρέμματα παρθένου δάσους στην περιοχή Βίκι.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Ενεργοποιήθηκε το 112 για την προειδοποίηση και ετοιμότητα εκκένωσης των κατοίκων του Βίκι.
  • Ο 68χρονος κρατείται και του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.500 ευρώ, ενώ θα οδηγηθεί σε αυτόφωρο.
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Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι Αρχές της Χίου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Ο 68χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια, την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ενώ αυτό είχε ανεβάσει υψηλή θερμοκρασία, ο άνδρας το άφησε στο έδαφος με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά αρχικά ξερά χόρτα και στη συνέχεια να επεκταθεί σε δασική έκταση.

Η φωτιά έκαψε 600 στρέμματα παρθένου δάσους, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και το 112 για τους κατοίκους του Βίκι, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκκένωσης.

Ο 68χρονος κρατείται στην υπηρεσία και το πρωί της Παρασκευής θα περάσει αυτόφωρο, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 7.500 ευρώ.

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