Βλάβη σε πλοίο στην Αίγινα – Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο προς Πειραιά

Πρόβλημα στο πηδάλιο παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Ελένη» Ν.Π. 9803, ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Αίγινας.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Αίγινα προς Πειραιά, μεταφέροντας συνολικά 124 επιβάτες, καθώς και 25 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα και 1 λεωφορείο.

Λόγω της βλάβης, το δρομολόγιο δεν πραγματοποιήθηκε με το «Ελένη», με αποτέλεσμα να απαιτηθεί μέριμνα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για την προώθηση των επιβατών και των οχημάτων στον προορισμό τους.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.