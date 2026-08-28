Ρέθυμνο: To πρόβλημα συγκοινωνίας που αντιμετωπίζουν τα χωριά του Δήμου Αγίου Βασιλείου
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινότητας Αγκουσελιανών, κ. Κώστας Μαυρογιαννάκης, μιλά αποκλειστικά στο DayNight.gr, για το χρόνιο πρόβλημα συγκοινωνίας που αντιμετωπίζουν τα χωριά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τις αλλεπάλληλες αρνήσεις του ΚΤΕΛ και τις δικαιολογίες που καταρρέουν στην πράξη.
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Στη συνέντευξη αναδεικνύεται η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων, η απουσία οικονομικού κόστους για τη γραμμή, αλλά και ο κίνδυνος ερήμωσης της υπαίθρου όταν η τοπική κοινωνία μένει χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα μετακίνησης.
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