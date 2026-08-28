Ρέθυμνο: To πρόβλημα συγκοινωνίας που αντιμετωπίζουν τα χωριά του Δήμου Αγίου Βασιλείου

Στη συνέντευξη αναδεικνύεται η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων, η απουσία οικονομικού κόστους για τη γραμμή, αλλά και ο κίνδυνος ερήμωσης της υπαίθρου όταν η τοπική κοινωνία μένει χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα μετακίνησης.

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