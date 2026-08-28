Πάρνηθα: Φορτηγό εντοπίστηκε να απορρίπτει μπάζα στους πρόποδες του βουνού

Snapshot Φορτηγό εντοπίστηκε να απορρίπτει οικοδομικά απόβλητα και ογκώδη αντικείμενα στους πρόποδες της Πάρνηθας από το προσωπικό πυρασφάλειας του Δήμου Αχαρνών.

Τα απορρίμματα φαίνεται να προέρχονται από εργασίες ανακαίνισης και σχετίζονται με επαγγελματίες από διαφορετικό δήμο.

Η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε σε ενέργειες για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Ο δήμαρχος Αχαρνών ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρών προστίμων και την έναρξη νομικών διαδικασιών.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε το προσωπικό πυρασφάλειας και τις δημοτικές υπηρεσίες για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβασή τους. Snapshot powered by AI

Άτομα εντοπίστηκαν να αδειάζουν ολόκληρο φορτηγό με μπάζα και ογκώδη αντικείμενα σε αραιοκατοικημένη περιοχή στις Αχαρνές, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι υπάλληλοι της πυρασφάλειας αντιλήφθηκαν το όχημα και τους επιβαίνοντες να απορρίπτουν τα υλικά στην περιοχή.

Από την αυτοψία στο σημείο προέκυψε ότι τα απορριφθέντα υλικά φαίνεται να αποτελούν οικοδομικά απόβλητα, καθώς και ογκώδη αντικείμενα που προέρχονταν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από εργασίες ανακαίνισης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Δημοτική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι φέρονται να προέρχονται από διαφορετικό δήμο και να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον κλάδο των ανακαινίσεων.

Ο δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, ανακοίνωσε ότι θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα αυστηρά πρόστιμα, ενώ παράλληλα έχουν δοθεί οδηγίες για να διερευνηθεί η έναρξη των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών.

Στο σημείο όπου πραγματοποιούσε περιπολία το προσωπικό πυρασφάλειας του Δήμου Αχαρνών εντοπίστηκε φορτηγό που άδειαζε μεγάλη ποσότητα μπάζων και ογκωδών αντικειμένων σε αραιοκατοικημένη περιοχή, στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε το προσωπικό πυρασφάλειας, καθώς και τους εργαζομένους των δημοτικών υπηρεσιών, για την άμεση ανταπόκριση και την αποτελεσματική παρέμβασή τους.