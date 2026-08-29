Λευκάδα: 9χρονος χρειάστηκε να διασωθεί δύο φορές μετά από πτώσεις στη θάλασσα

Snapshot Ένα 9χρονο παιδί έπεσε δύο φορές στη θάλασσα στο λιμάνι του Νυδρίου στη Λευκάδα και χρειάστηκε να διασωθεί δύο φορές.

Η πρώτη διάσωση έγινε από μέλος πληρώματος του πλοίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ», ενώ η δεύτερη από έτερο ιδιώτη.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για προληπτικές εξετάσεις.

Η Λιμενική Αρχή διέκοψε προσωρινά την προσέγγιση επιβατηγών-τουριστικών πλοίων στην περιοχή κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στη διάσωση ενός 9χρονου παιδιού και μάλιστα δύο φορές προχώρησαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι μετά από πτώση του στο λιμάνι του Νυδρίου, στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, ο ανήλικος επέβαινε σε ακινητοποιημένο όχημα εντός του λιμανιού μαζί με τον κηδεμόνα του και ένα ακόμη άτομο, όταν εξήλθε αιφνιδίως από αυτό και βρέθηκε στη θάλασσα.

Αμεσα, η Λιμενική Αρχή έδωσε εντολή στα επιβατηγά-τουριστικά (Ε/Γ-Τ/Ρ) πλοία που επρόκειτο να καταπλεύσουν στην περιοχή να διακόψουν προσωρινά την προσέγγισή τους.

Μέλος του πληρώματος του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» Ν.Λ. 03, το οποίο ήταν προσδεδεμένο σε παρακείμενο σημείο, βούτηξε στη θάλασσα και ανέσυρε τον 9χρονο στην ξηρά, καλά στην υγεία του.

Στη συνέχεια, ο ανήλικος διέφυγε της προσοχής των παρευρισκομένων και βούτηξε εκ νέου στη θάλασσα, από όπου ανασύρθηκε σώος από έτερο ιδιώτη και παραδόθηκε στους οικείους του.

Ο 9χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για προληπτικές εξετάσεις. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας.

Διαβάστε επίσης