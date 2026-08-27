Αχαΐα: Στο Καραμανδάνειο 14χρονος μετά από πτώση από ύψος 4 μέτρων – Υποχώρησαν τα κάγκελα

Snapshot Ένας 14χρονος στη Δυτική Αχαΐα έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων μετά την υποχώρηση προστατευτικού κάγκελου.

Ο ανήλικος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών και οι γιατροί χαρακτήρισαν την κατάσταση ως πραγματικό θαύμα λόγω της απουσίας σοβαρών τραυματισμών.

Ο 14χρονος υποβάλλεται σε απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο και αναμένεται να λάβει εξιτήριο εντός της ημέρας εφόσον τα αποτελέσματα είναι καθαρά.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια υποχώρησης του κάγκελου για να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις στη συντήρηση των μέτρων ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Τύχη βουνό είχε ένας 14χρονος στη Δυτική Αχαΐα, ο οποίος γλίτωσε τα χειρότερα μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε όταν βρέθηκε στο κενό από ύψος τεσσάρων μέτρων.

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο τουριστικού καταλύματος της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος ακούμπησε σε προστατευτικό κάγκελο, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες υποχώρησε, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο κενό.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο 14χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι θεράποντες ιατροί που εξέτασαν τον ανήλικο έκαναν λόγο για πραγματικό θαύμα, καθώς από την πτώση δεν προκλήθηκε κάποιος σοβαρός ή απειλητικός για τη ζωή του τραυματισμός. Ο 14χρονος υποβάλλεται στον απαραίτητο απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο για προληπτικούς λόγους και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι καθαρά, αναμένεται να λάβει εξιτήριο εντός της ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της υποχώρησης του κιγκλιδώματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις στη συντήρηση των μέτρων ασφαλείας του καταλύματος.

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