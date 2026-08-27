Άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία πριν τον Σταθμό της Λάρισας

Snapshot Άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train κοντά στον Σταθμό της Λάρισας το πρωί της Πέμπτης.

Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα πέδησης και τα ηχητικά σήματα, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει το ατύχημα.

Η κατάσταση της υγείας του ατόμου που παρασύρθηκε δεν έχει γίνει γνωστή.

Λόγω του ατυχήματος, αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστική, αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ η Hellenic Train συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στη Λάρισα, όταν άτομο που βρισκόταν στις ράγες παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του ατόμου που παρασύρθηκε από το τρένο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train εξαιτίας του ατυχήματος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».

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