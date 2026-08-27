Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία της συζύγου του
Η 39χρονη σύζυγός του τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο ο ίδιος εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα
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- Συνελήφθη 43χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της 39χρονης συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.
- Ο 43χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο της συζύγου του.
- Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας αντιστάθηκε και βρέθηκε να κατέχει έναν χαράκτη.
- Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αναζητήσεων μετά την καταγγελία της συζύγου του.
Χειροπέδες σε έναν 43χρονο από την Αλβανία πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία σε βάρος του που έκανε η 39χρονη σύζυγό του, επίσης από την Αλβανία, για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.
Όπως αναφέρει το voria.gr, ο 43χρονος εντοπίστηκα στο πλαίσιο αναζητήσεων να οδηγεί αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της συζύγου του υπό την επήρεια μέθης, προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς και αντιστάθηκε σθεναρά κατά την ακινητοποίησή του, ενώ διαπιστώθηκε να έχει στην κατοχή του έναν χαράκτη.
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