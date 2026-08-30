Δάνης Κατρανίδης: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συζύγου του, Ελίζας Πάλλη - «Αθάνατος αγόρι μου»

Snapshot Η Ελίζα Πάλλη, πρώην σύζυγος του Δάνη Κατρανίδη, τίμησε τη μνήμη του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του με συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Αναφέρθηκε στις τελευταίες ώρες που πέρασαν μαζί στο νοσοκομείο, περιγράφοντας τη στιγμή που τον παρακολουθούσε να κοιμάται πριν φύγει από τη ζωή.

Ζήτησε να θυμόμαστε τον Δάνη Κατρανίδη ως χαρισματικό ηθοποιό με αστείρευτο χιούμορ και πάθος για το θέατρο, τους έρωτες και τη θάλασσα.

Ο Δάνης Κατρανίδης πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου 2024, σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας σημαντική κληρονομιά στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Snapshot powered by AI

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην σύζυγος του Δάνη Κατρανίδη, Ελίζα Πάλλη, τίμησε τη μνήμη του ηθοποιού, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του.

Η Ελίζα Πάλλη αναφέρθηκε στις τελευταίες ώρες που πέρασαν μαζί στο νοσοκομείο, περιγράφοντας τη στιγμή που τον παρακολουθούσε να κοιμάται και αποκαλύπτοντας πως την επόμενη ημέρα ο Δάνης Κατρανίδης έφυγε από τη ζωή.

«Ξημερώματα σαν σήμερα. Ήμουν στο νοσοκομείο όλη νύχτα και τον κοιτούσα που κοιμόταν και ήταν τόσο όμορφος. Την επόμενη μέρα, πάλι ξημερώματα, άφησε την ψυχή του να φύγει», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζω ότι όλοι εμείς που τον αγαπήσαμε βαθιά και αληθινά, να ξεχάσουμε τις δύσκολες στιγμές από τα τελευταία του χρόνια και να θυμόμαστε μόνο τον τεράστιο, χαρισματικό ηθοποιό με το αστείρευτο χιούμορ που διψούσε για το θέατρο, τους παράφορους έρωτες, και τη θάλασσα», σημείωσε.

Κλείνοντας, του απηύθυνε ένα τελευταίο, προσωπικό μήνυμα: «Αθάνατος αγόρι μου. Till we meet again».

Ο Δάνης Κατρανίδης έφυγε από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου του 2024, σε ηλικία 75 ετών, έχοντας διαγράψει μια μακρά και σημαντική πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Υπήρξε ένας από τους καταξιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του, με παρουσία σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές.

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