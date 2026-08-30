Παραλίγο τραγωδία στην Αθηνών – Λαμίας: Αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό, δείτε βίντεο

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με την ηλικιωμένη στην Αθηνών – Κορίνθου, άλλο ένα αυτοκίνητο εντοπίζεται να κινείται ανάποδα σε Εθνική Οδό

Γιάννης Νικηφοράκης

Παραλίγο τραγωδία στην Αθηνών – Λαμίας: Αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας εντοπίστηκε αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Σχηματαρίου, με μεγάλη ταχύτητα.
  • Το περιστατικό κατεγράφη το βράδυ του Σαββάτου 29/08.
  • Η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας αποτελεί συχνό πεδίο επικίνδυνων περιστατικών.
  • Λίγες ημέρες πριν, 82άχρονη οδηγός κινήθηκε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς, με την άδεια οδήγησής της να έχει λήξει.
  • Η Τροχαία εντόπισε και ανέφερε ότι η ηλικιωμένη είχε εισέλθει σε λάθος ρεύμα, χωρίς να το αντιληφθεί.
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Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά οδηγών που εισέρχονται ανάποδα σε αυτοκινητοδρόμους και δυστυχώς, η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας φαίνεται να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο τέτοιων επικίνδυνων περιστατικών.

Το τελευταίο περιστατικό κατεγράφη το βράδυ του Σαββάτου (29/08), στο ύψος του Σχηματαρίου, όπου ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανάρτησε φίλος της ομάδας Tesla Fans Greece, το όχημα κινείται προς Λαμία, ενώ βρίσκεται στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα.

Ο οδηγός που κατέγραψε το περιστατικό, περιγράφει την εμπειρία του. «Αυτό μου συνέβη χτες το βράδυ αργά, στην Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία! Μετά την έξοδο για Χαλκίδα! Απίστευτο».

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες έπειτα από ένα ακόμη σοβαρό συμβάν με ηλικιωμένη οδηγό, στην Αθηνών – Κορίνθου. Η 82άχρονη κινείτο ανάποδα στην Εθνική Οδό, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Το περιστατικό είχε καταγράψει διερχόμενος οδηγός μοτοσυκλέτας. Η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα και όταν εντοπίστηκε από την Τροχαία, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε στρίψει σε λάθος σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μάλιστα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησης που διατηρούσε στην κατοχή της, είχε λήξει από τις 28 Μαΐου 2026.

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