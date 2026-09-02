Η ΕΛΑΣ για το μπλακ άουτ στα φανάρια: Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία

Snapshot Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν θέσει εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες σε κεντρικές και βόρειες περιοχές της Αθήνας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία της πόλης λόγω του μπλακ άουτ στα φανάρια.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει αναπτύξει αυξημένες δυνάμεις Τροχαίας σε κομβικά σημεία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την επαναφορά της φωτεινής σηματοδότησης σε κανονική λειτουργία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων στις διασταυρώσεις. Snapshot powered by AI

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται σε αρκετά σημεία της Αθήνας, καθώς πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση έχει θέσει εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες σε σειρά οδικών κόμβων.

Οι δυσχέρειες εντοπίζονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε περιοχές των βορείων προαστίων, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται κατά τόπους με δυσκολία.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, έχει αναπτύξει αυξημένες δυνάμεις της Τροχαίας σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες, προκειμένου να ρυθμίζεται η κυκλοφορία όπου απαιτείται.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την επαναφορά των φωτεινών σηματοδοτών σε κανονική λειτουργία.

Οι οδηγοί που κινούνται στις περιοχές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά την προσέγγιση διασταυρώσεων, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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