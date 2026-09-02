Μπλακ αουτ στα φανάρια της Λεωφόρου Κηφισίας - Δε λειτουργούν μέχρι το Μαρούσι

Μετ΄εμποδίων και με αυξημένο κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, στην κάθοδο από το ύψος της Κηφισιάς έως και το ύψος του Αμαρουσίου, καθώς τα φανάρια επί της Κηφισίας δε λειτουργούν.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιεύει το Newsbomb.gr τα φανάρια έχουν υποστεί μπλακ αουτ και οι οδηγοί αναγκάζονται να συνεννοούνται μεταξύ τους προκειμένου να μπορέσουν να κινηθούν με ασφάλεια και να φτάσουν στον προορισμό τους.