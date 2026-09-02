Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ο Τσίπρας φυτεύει "λεφτόδεντρα" στη Θεσσαλονίκη
Ελεύθερος Τύπος: Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις
Η Καθημερινή: Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην "Ασπίδα του Αχιλλέα"
Τα Νέα: Ψαλίδι στις εισφορές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου
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