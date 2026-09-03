Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsroom

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

3/9/2026 6:30:00 πμ3/9/2026 1:30:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΕΔΕΣΣΗΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΣΟΥΤΣΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ361Κατασκευές
3/9/2026 8:00:00 πμ3/9/2026 12:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΚΙΖΑ - ΜΙΤΡΟΠΗΣΙ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ.517Λειτουργία
3/9/2026 8:00:00 πμ3/9/2026 12:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΔΗΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΔΗΜΕΛΑ έως: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ8 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1088Κατασκευές
3/9/2026 8:00:00 πμ3/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟ74 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ373 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ ΝΟ12 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1086Κατασκευές
3/9/2026 8:00:00 πμ3/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Ν0233 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ263 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ241 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ243 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ243Β από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1087Κατασκευές
3/9/2026 8:00:00 πμ3/9/2026 4:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΟΔΟΣ ΣΦΗΤΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ1725Λειτουργία
3/9/2026 8:00:00 πμ3/9/2026 5:00:00 μμΠΕΡΑΜΑΤΟΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΝΑΛΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Κατασκευές
3/9/2026 9:00:00 πμ3/9/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ έως κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ831Λειτουργία
3/9/2026 11:00:00 πμ3/9/2026 3:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1089Κατασκευές
3/9/2026 11:00:00 πμ3/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΚΚΙΖΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ518Λειτουργία
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης – Χάος και ουρές χιλιομέτρων

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τρία σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Πυλαίας - Βίντεο

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή - Επιχειρεί ελικόπτερο

08:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι δύο «κινήσεις ματ» που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

08:35WHAT THE FACT

Η «Γυναίκα που Ουρλιάζει»: Η ανατριχιαστική αλήθεια πίσω από τη μούμια 3.000 ετών

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ρύθμιση – Ποιοι εξαιρούνται

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

08:19ΜΑΝΤΕΙΟ

Σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας είπε ο Αλέξης στη ΔΕΘ, τι γεύση είχε το τραγί στο Ψυχρό

08:12NEWSBOMB

Τραμπ για Χάρι και Μέγκαν: «Ευτυχώς που έφυγαν, εγώ δεν θα τους δεχόμουν πίσω στη βασιλική οικογένεια»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ο 43χρονος έκρυβε τα πραγματικά του στοιχεία και συστηνόταν ως Τούρκος - Σήμερα στην ανακρίτρια για την ειδεχθή δολοφονία του βρέφους

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Τι συμβαίνει στην Σιντίκη Σερρών: Χάος, εξεγέρσεις μεταναστών και η έκκληση των κατοίκων

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Land Rover Defender Dakar: Από τους αγώνες στους δρόμους με 635 ίππους

07:50NEWSBOMB

Συναγερμός στις Αγορές: Γιατί η Ολλανδία μετέφερε επειγόντως 86 τόνους χρυσού στο Λονδίνο - Η επιχείρηση-μαμούθ που διήρκεσε 5 μήνες

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από συρμό του Προαστιακού

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Αποσωληνώθηκε ο 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στη Μαραθιά

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτήμα Καμπά: Η ιστορία του «καταραμένου» project που «ξυπνά» μετά από 35 χρόνια – Πώς θα αξιοποιηθεί η τεράστια έκταση

07:34ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Πεντάγωνο: Ο πόλεμος των φατριών και η μάχη για τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων και του $1,5 τρισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από συρμό του Προαστιακού

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Τι συμβαίνει στην Σιντίκη Σερρών: Χάος, εξεγέρσεις μεταναστών και η έκκληση των κατοίκων

07:50NEWSBOMB

Συναγερμός στις Αγορές: Γιατί η Ολλανδία μετέφερε επειγόντως 86 τόνους χρυσού στο Λονδίνο - Η επιχείρηση-μαμούθ που διήρκεσε 5 μήνες

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ο 43χρονος έκρυβε τα πραγματικά του στοιχεία και συστηνόταν ως Τούρκος - Σήμερα στην ανακρίτρια για την ειδεχθή δολοφονία του βρέφους

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

06:46LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: «Ο καλλιτέχνης παει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη;» - Η απάντηση στους επικριτές του

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για Πυροσβεστικό Σώμα: Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και τα δικαιολογητικά

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτήμα Καμπά: Η ιστορία του «καταραμένου» project που «ξυπνά» μετά από 35 χρόνια – Πώς θα αξιοποιηθεί η τεράστια έκταση

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Νέο μυστήριο με «αόρατο» βρέφος στις φωτογραφίες του ζευγαριού

16:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

08:35WHAT THE FACT

Η «Γυναίκα που Ουρλιάζει»: Η ανατριχιαστική αλήθεια πίσω από τη μούμια 3.000 ετών

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά Ξυλοκοπούσαν την ανήλικη κόρη τους μέσα στο αυτοκίνητο

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Νικόλαος: Ηλεκτρονική απάτη... μαμούθ - «Άδειασαν» τα ταμεία του Δήμου

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Δολοφόνησαν διάσημο μουσικό, την έγκυο σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ