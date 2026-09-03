Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|3/9/2026 6:30:00 πμ
|3/9/2026 1:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΕΔΕΣΣΗΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΣΟΥΤΣΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
|361
|Κατασκευές
|3/9/2026 8:00:00 πμ
|3/9/2026 12:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΚΙΖΑ - ΜΙΤΡΟΠΗΣΙ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ.
|517
|Λειτουργία
|3/9/2026 8:00:00 πμ
|3/9/2026 12:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΔΗΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΔΗΜΕΛΑ έως: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ8 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1088
|Κατασκευές
|3/9/2026 8:00:00 πμ
|3/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟ74 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ373 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ ΝΟ12 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1086
|Κατασκευές
|3/9/2026 8:00:00 πμ
|3/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Ν0233 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ263 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ241 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ243 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ243Β από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1087
|Κατασκευές
|3/9/2026 8:00:00 πμ
|3/9/2026 4:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΟΔΟΣ ΣΦΗΤΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
|1725
|Λειτουργία
|3/9/2026 8:00:00 πμ
|3/9/2026 5:00:00 μμ
|ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΝΑΛΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
|Κατασκευές
|3/9/2026 9:00:00 πμ
|3/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ έως κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|831
|Λειτουργία
|3/9/2026 11:00:00 πμ
|3/9/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1089
|Κατασκευές
|3/9/2026 11:00:00 πμ
|3/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΚΚΙΖΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ
|518
|Λειτουργία
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