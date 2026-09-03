Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Επιχειρούν δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση της φωτιάς

Μιχάλης Παπαδάκος

Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις.
  • Επιχειρούν δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση.
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες κι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

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