Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Επιχειρούν δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση της φωτιάς
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- Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις.
- Επιχειρούν δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση της φωτιάς.
- Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση.
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες κι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.
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