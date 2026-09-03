Ηλιούπολη: Το «ευχαριστώ» του μικρού Παναγιώτη στον πρωθυπουργό για την ανακαίνιση ειδικού σχολείου

Snapshot Ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανακαίνιση του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης όπου φοιτά.

Η ανακαίνιση προκλήθηκε μετά από επιστολή του Παναγιώτη προς τον πρωθυπουργό που ανέδειξε προβλήματα στις σχολικές υποδομές.

Οι εργασίες περιλάμβαναν ανακαίνιση αιθουσών, τουαλετών, ράμπας πρόσβασης, αύλειου χώρου, γηπέδων και κατασκευή στεγάστρων.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με συγχρηματοδότηση τραπεζών και εποπτεία των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Κτιριακών Υποδομών.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την άμεση αναμόρφωση του κτιρίου μετά τη συνάντηση με τον μαθητή. Snapshot powered by AI

Τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος, με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης στο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης, στο οποίο φοιτά.

Ο νεαρός μαθητής είχε αποστείλει επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνοντας τα προβλήματα των σχολικών υποδομών, γεγονός που οδήγησε σε συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της επιστολής, υπογραμμίζοντας τη συγκίνηση και την ευαισθησία με την οποία ο μαθητής περιέγραφε τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση για την άμεση αναμόρφωση του κτιρίου.

Με την παράδοση των παρεμβάσεων, ο Παναγιώτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στους χώρους του σχολείου, όπως στις αίθουσες διδασκαλίας, στις τουαλέτες, αλλά και στη ράμπα πρόσβασης. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ανέφερε: «Κύριε πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στην τύχη μας».

Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με συγχρηματοδότηση των τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Piraeus), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των Κτιριακών Υποδομών (ΚΤ.ΥΠ.). Οι εργασίες περιέλαβαν, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου με νέα γήπεδα, την κατασκευή σύγχρονων στεγάστρων και ραμπών για άτομα με κινητικές δυσκολίες, καθώς και συνολικές κτιριακές επισκευές.