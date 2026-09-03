Θέρμο: Παρίστανε τον λογιστή και άρπαξε 23.000 ευρώ από 73χρονη – Συνελήφθη πριν διαφύγει

H ηλικιωμένη, έστω και αργά, κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα απάτης

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Θέρμο: Παρίστανε τον λογιστή και άρπαξε 23.000 ευρώ από 73χρονη – Συνελήφθη πριν διαφύγει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 26χρονος στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας για απάτη σε βάρος 73χρονης, από την οποία απέσπασε 18.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ προσποιούμενος τον λογιστή.
  • Ο δράστης έπεισε την 73χρονη να παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα επικαλούμενος δήθεν διαδικασία ασφάλισης του σπιτιού της.
  • Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε την Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του 26χρονου πριν διαφύγει.
  • Ο 26χρονος προσπάθησε να εξαπατήσει και δεύτερο άτομο στην ίδια περιοχή, χωρίς όμως επιτυχία.
  • Η μέθοδος του «λογιστή» χρησιμοποιείται συχνά σε απάτες με ηλικιωμένους, ενώ η Ελληνική Αστυνομία προτρέπει τους πολίτες να μη δίνουν χρήματα ή κοσμήματα σε άγνωστα άτομα που παρουσιάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι ή λογιστές.
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τα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 26χρονος στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος κατηγορείται ότι εξαπάτησε 73χρονη προσποιούμενος τον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 18.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Η απάτη σημειώθηκε στο Πετροχώρι Θέρμου, με τον δράστη να χρησιμοποιεί ένα από τα προσχήματα που εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε υποθέσεις με ηλικιωμένους: παρουσιάστηκε ως λογιστής και κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της γυναίκας, επικαλούμενος δήθεν διαδικασία που αφορούσε την ασφάλιση του σπιτιού της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την έπεισε να συγκεντρώσει 18.000 ευρώ σε μετρητά, μαζί με κοσμήματα που η αξία τους υπολογίζεται περίπου στις 5.000 ευρώ, να τα τοποθετήσει όλα μέσα σε σακούλα και στη συνέχεια να την αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο.

Κατάλαβε την απάτη και ειδοποίησε την Αστυνομία

Η 73χρονη αντιλήφθηκε στη συνέχεια ότι είχε εξαπατηθεί και ενημέρωσε τις Αρχές.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον 26χρονο και να τον συλλάβουν, πριν, σύμφωνα με το τοπικό ρεπορτάζ, καταφέρει να διαφύγει με τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Το περιστατικό είχε γίνει γνωστό ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν τηλεφωνική εξαπάτηση ηλικιωμένης στο Πετροχώρι και την παράδοση μεγάλου χρηματικού ποσού και χρυσαφικών. Τα νεότερα στοιχεία προσθέτουν πλέον τόσο το ακριβές ύψος της λείας όσο και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη.

Προσπάθησε να εξαπατήσει και δεύτερο άτομο

Η δράση του 26χρονου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν περιορίστηκε στην 73χρονη.

Φέρεται να επιχείρησε να εξαπατήσει με αντίστοιχο τρόπο και έναν άνδρα στην ίδια περιοχή. Αυτή τη φορά, όμως, ο υποψήφιος στόχος αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι επρόκειτο για απάτη και δεν ακολούθησε τις οδηγίες που του δόθηκαν.

Η μέθοδος του «λογιστή» χρησιμοποιείται επανειλημμένα από επιτήδειους σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Οι δράστες τηλεφωνούν συνήθως σε ηλικιωμένους και, επικαλούμενοι φορολογικές υποχρεώσεις, καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων ή άλλες δήθεν διαδικασίες, επιχειρούν να τους πείσουν να παραδώσουν μετρητά και τιμαλφή.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει επανειλημμένα καλέσει τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν σε αγνώστους εάν διατηρούν χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι και να μην παραδίδουν μετρητά ή πολύτιμα αντικείμενα σε πρόσωπα που επικοινωνούν μαζί τους εμφανιζόμενα ως λογιστές, δημόσιοι υπάλληλοι ή εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών.

Πηγή: sinidisi.gr

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