Κρήτη: Νέο βίντεο οργής - Οδηγός κάνει ζικ -ζακ και βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμο με στροφές

Ακόμα ένα εξοργιστικό βίντεο με επικίνδυνη παράνομη οδήγηση από την Κρήτη έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό που δημοσιεύει το Cretalive.gr σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 23 Αυγούστου, στην Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου–Λασιθίου, στο ύψος του Κακού Όρους, σε ένα από τα σημεία του οδικού δικτύου όπου η αυξημένη κίνηση και οι συνεχείς στροφές καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη οποιαδήποτε απρόσεκτη ή αντικανονική οδήγηση.

Όπως φαίνεται και στο χαρακτηριστικό βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από σύστημα κάμερας στο προπορεύομενο όχημα, φαίνεται το αυτοκίνητο να κάνει συνεχώς ζικ - ζακ στις στροφές και να βγαίνει αρκετές φορές στο αντίθετο ρεύμα, παρότι βλέπει πως έρχονται αυτοκίνητα.

Το βίντεο εστάλη στην Τροχαία Ηρακλείου και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Δείτε το βίντεο:

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»

Ο οδηγός που βρισκόταν στο προπορευόμενο όχημα και κατέγραψε το συμβάν μιλώντας στο cretalive.gr σημείωσε πως αυτό που τον ανησύχησε περισσότερο ήταν ότι η επικίνδυνη συμπεριφορά εκδηλωνόταν σε έναν δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, ενώ στο αντίθετο ρεύμα περνούσαν συνεχώς οχήματα.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό», αναφέρει, περιγράφοντας τις στιγμές κατά τις οποίες το όχημα φέρεται να περνούσε προς το αντίθετο ρεύμα ενώ πλησίαζαν αυτοκίνητα από την απέναντι κατεύθυνση.

Ο ίδιος εξηγεί ότι αποφάσισε να παραδώσει το καταγεγραμμένο υλικό στην Τροχαία, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν ήθελε να αδιαφορήσει μπροστά σε μία κατάσταση που θεωρούσε δυνητικά επικίνδυνη για άλλους οδηγούς.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το αυτοκίνητο που κινούνταν μπροστά από το όχημά του παρουσίαζε ασταθή πορεία, πλησίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να περνούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι προσπάθησε να προειδοποιήσει την οδηγό με τα φώτα και την κόρνα.

Δικογραφία σε βάρος της οδηγού

Το Cretalive.gr επικοινώνησε με αξιωματικούς της Τροχαίας Ηρακλείου, προκειμένου να επιβεβαιώσει το περιστατικό και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως έγινε γνωστό, το βιντεοληπτικό υλικό που προσκομίστηκε, αξιολογήθηκε από τα στελέχη της υπηρεσίας και σε βάρος της οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Η σχετική δικογραφία, μαζί με το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό, έχει ήδη υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο περαιτέρω ενέργειες.

Διαβάστε επίσης