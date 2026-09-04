Παράσυρση πεζού στην Πάτρα – Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Snapshot Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση της οδού Αρέθα με την εθνική οδό υπό άγνωστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, σε διασταύρωση της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση της οδού Αρέθα με την εθνική οδό, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ο πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.