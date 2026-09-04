Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (4/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|4/9/2026 6:30:00 πμ
|4/9/2026 5:30:00 μμ
|ΦΥΛΗΣ
|ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΗΣ
|365
|Κατασκευές
|4/9/2026 7:00:00 πμ
|4/9/2026 5:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
|3591
|Συντήρηση
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|971
|Λειτουργία
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΕΜΠΩΝ ΝΟ107 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΝΟ104 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΤΕΜΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1090
|Κατασκευές
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ έως κάθετο: ΦΕΡΕΚΥΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|972
|Λειτουργία
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 12:00:00 μμ
|ΔΡΟΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΘΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΠΕΤΡΙΤΗ.
|549
|Κατασκευές
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ ΝΟ55, ΝΟ57 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1091
|Κατασκευές
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 12:00:00 μμ
|ΕΡΥΘΡΩΝ
|Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 8:00 - 8:30 KAI 12:00 - 12:30 ΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ.
|573
|Συντήρηση
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 2:00:00 μμ
|ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:Κ.ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡ.ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΛΙΟΥ απο κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΙΟ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΘΗΝΑΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΜΟΛΛΟΣΩΝ - ΡΟΔΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ.
|519
|Λειτουργία
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 4:00:00 μμ
|ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΑΦΛΈΣΣΑ.
|550
|Κατασκευές
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 5:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ - ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΑΙΣΤΕΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1719
|Λειτουργία
|4/9/2026 8:00:00 πμ
|4/9/2026 6:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Ζυγά οδός:Ν.ΖΕΡΒΑ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: Ν.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΝΔΥΛΗ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: ΧΩΡΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΖΑΡΙΔΗ απο κάθετο: Ν.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
|1092
|Κατασκευές
|4/9/2026 9:00:00 πμ
|4/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ έως κάθετο: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΝΟ2 - 6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1094
|Κατασκευές
|4/9/2026 2:00:00 μμ
|4/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΒΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΓΕΡΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|973
|Λειτουργία
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολεία: Απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ
08:18 ∙ ΥΓΕΙΑ
«Καμπανάκι» του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η ιστορία της Maserati γίνεται ταινία με Al Pacino και Anthony Hopkins
07:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ