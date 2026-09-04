Επανομή: 42χρονη έστησε παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη περιοχή - Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Επανομή: 42χρονη έστησε παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη περιοχή - Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 42χρονη στην Επανομή για λειτουργία καντίνας χωρίς άδειες σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2020.
  • Η καντίνα λειτουργούσε παράνομα με κιόσκια, τραπέζια, καρέκλες, καταψύκτες, ψησταριές και τροχόσπιτο ως αποθηκευτικό χώρο.
  • Η αυθαίρετη εγκατάσταση προκάλεσε καταστροφή στην αυτοφυή βλάστηση των αμμοθινών και περιβαλλοντική υποβάθμιση.
  • Η λειτουργία της καντίνας προκάλεσε ρύπανση, αισθητική υποβάθμιση και διατάραξη της οικοσυστημικής ισορροπίας της προστατευόμενης ζώνης.
  • Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
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Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη 42χρονης γυναίκας, η οποία λειτουργούσε καντίνα χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Επανομής, προχώρησαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων, αλλά και διερεύνησης καταγγελιών σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε βάρος της 42χρονης σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και όπως αναφέρει το thestival.gr θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Η καντίνα στην προστατευόμενη περιοχή

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την 42χρονη να λειτουργεί σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στην Επανομή - η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο «NATURA 2020» - καντίνα πρόσφορη για την εξυπηρέτηση πελατών.

Όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα δεν διέθετε σχετική έγκριση εγκατάστασης ούτε την απαιτούμενη ειδική αδειοδότηση για τη λειτουργία της καντίνας.

καντίνα - επανομή

Σύμφωνα με την αστυνομία, στον χώρο είχε τοποθετήσει κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψησταριές, ενώ είχε και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο.

Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται, καταλάμβανε αυθαίρετα χώρο στην παραλία.

καντίνα - επανομή

Από την ανάπτυξη των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων προκλήθηκε καταστροφή στην αυτοφυή βλάστηση των αμμοθινών, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί σημαντικά η περιβαλλοντική αξία της προστατευόμενης περιοχής.

Από την ύπαρξη των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων έχει προκληθεί ρύπανση και αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και διατάραξη της οικοσυστημικής ισορροπίας της προστατευόμενης ζώνης.

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