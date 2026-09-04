Σε κατάσταση Red Code η Αττική για πυρκαγιές - Όλες οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Snapshot Την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2026, αρκετές περιοχές της Ελλάδας τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Σε κατάσταση Red Code βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Κυκλάδων, η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας και η Περιφέρεια Κρήτης.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει την Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία σε πολύ υψηλό κίνδυνο (Red Code).

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κίνδυνος 3) προβλέπεται σε πολλές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα, Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2026, αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που τίθενται σε κατάσταση Red Code είναι οι εξής:

H Περιφέρεια Αττικής

Οι Περιφερειακές Ενότητες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Κρήτης