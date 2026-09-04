Σε κατάσταση Red Code η Αττική για πυρκαγιές - Όλες οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Αναλυτικά ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς

Δημήτρης Δρίζος

Σε κατάσταση Red Code η Αττική για πυρκαγιές - Όλες οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2026, αρκετές περιοχές της Ελλάδας τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Σε κατάσταση Red Code βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Κυκλάδων, η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας και η Περιφέρεια Κρήτης.
  • Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει την Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία σε πολύ υψηλό κίνδυνο (Red Code).
  • Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κίνδυνος 3) προβλέπεται σε πολλές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα, Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2026, αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που τίθενται σε κατάσταση Red Code είναι οι εξής:

H Περιφέρεια Αττικής

Οι Περιφερειακές Ενότητες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Κρήτης

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