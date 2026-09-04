«Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»: Το βίντεο του Σπύρου Χρυσικόπουλου μετά το ιστορικό ρεκόρ

Snapshot Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος Έλληνας που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία διασχίζοντας το Στενό του Οτράντο.

Η προσπάθειά του χαρακτηρίστηκε από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που απαιτούσαν μεγάλη ψυχική αντοχή.

Η διάσχιση από τους Οθωνούς προς την Ιταλία θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες ανοιχτής θάλασσας.

Ο Χρυσικόπουλος τόνισε ότι η επιτυχία δεν βασίζεται μόνο στην απόσταση, αλλά κυρίως στην αποφασιστικότητα και την ψυχική δύναμη. Snapshot powered by AI

Μια ιστορική επίδοση πέτυχε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, διασχίζοντας το απαιτητικό Στενό του Οτράντο.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του, ο 43χρονος υπεραθλητής θέλησε να μοιραστεί στα social media τις πρώτες του σκέψεις για το εγχείρημα, τονίζοντας τόσο τη δυσκολία των καιρικών συνθηκών όσο και την ψυχική δύναμη που απαιτεί μια τέτοια διάσχιση.

«Εκκίνηση από το λιμάνι των Οθωνών. Διάσχιση του Otranto Strait. Τερματισμός στην Ιταλία. Ωραία και τα παράκτια αλλά αυτό είναι το πραγματικό Open Water. Να τολμάς να διασχίζεις το πέρασμα του Οτράντο με πραγματικά δύσκολο καιρό. Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί», έγραψε στην ανάρτησή του το απόγευμα της Παρασκευής (4/9).

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Η διάσχιση από τους Οθωνούς προς την Ιταλία αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές δοκιμασίες ανοιχτής θάλασσας, με τον Σπύρο Χρυσικόπουλο να προσθέτει ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στην αθλητική του πορεία.

Για τον ίδιο, πάντως, το ρεκόρ φαίνεται πως δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς και αποστάσεις. Όπως φρόντισε να υπογραμμίσει, εκείνο που έκανε τη διαφορά ήταν η αποφασιστικότητα και η ψυχική αντοχή απέναντι στη θάλασσα και στις δύσκολες συνθήκες: «Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί».

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