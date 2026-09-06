Εύβοια: Παραλίγο τραγωδία στην Εθνική – Έσκασαν δύο λάστιχα σε πούλμαν με 50 επιβάτες

Μεγάλη αναστάτωση τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Σε μισθωμένο πούλμαν που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, κατά την επιστροφή του λίγο μετά την Λαμία στις 01:30 της Κυριακής (06/09) έσκασαν δύο λάστιχα.

Ο οδηγός έχασε προς στιγμήν τον έλεγχο και κατάφερε να το σταματήσει 100 μέτρα πιο κάτω και αφού οι ζάντες χαράκωναν την άσφαλτο. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, καθώς και όχημα της Ιόνιας Οδού, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επιβατών και η ασφαλής διαχείριση του περιστατικού.

Ωστόσο, η περιπέτεια των επιβατών δεν τελείωσε εκεί. Όλοι τους, που είναι από τη Χαλκίδα, χρειάστηκε να περιμένουν για αρκετή ώρα μέχρι να βρεθεί λύση για τη μεταφορά τους, καθώς ακολούθησαν πολύωρες συνεννοήσεις για την εξεύρεση άλλου λεωφορείου.

Περίπου 2 ώρες αργότερα έφτασε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Λαμίας, το οποίο όμως διέθετε μόλις 40 θέσεις. Οι αστυνομικοί, ορθώς, δεν επέτρεψαν την αναχώρησή του με μέρος μόνο των επιβατών και επέμειναν να εξασφαλιστεί επιπλέον όχημα.

Τελικά, δόθηκε λύση μέσω άλλου λεωφορείου του ΚΤΕΛ, το οποίο επέστρεφε από τη Θεσσαλονίκη και διέθετε τις απαραίτητες θέσεις για να μεταφέρει τους υπόλοιπους επιβάτες.